Durante la seduta del Consiglio comunale di ieri, giovedì 30 novembre 2023, si è parlato anche di solidarietà e condivisione: quella dimostrata dall’Associazione Russi Rock Beer, che ha deciso di devolvere al Comune e ad altri due Enti russiani, il ricavato dell’edizione 2023 della manifestazione.

Sono 7.500, gli euro donati al Comune di Russi per consentire i lavori di ripristino al Palazzetto dello Sport (in particolare della caldaia) compromesso dall’alluvione dello scorso maggio; alla Festa de Mutor di Pezzolo 2.000 euro per ripartire e risanare parte dei danni, mentre al Comitato di Gemellaggio di Russi 500 euro per promuovere future attività di scambio e nuove iniziative legate ai giovani.

L’Assessore Mirco Frega li ha accolti, ringraziati e presentati, lasciando la parola ad Andrea Pezzi, uno dei referenti dell’Associazione, che ha affermato: “Paradossalmente, in questo caso, la birra aiuta a rimediare i danni provocati dall’acqua”. Una frase che racchiude il senso del gesto compiuto, mirato a ricostruire, insieme, per migliorarsi e creare nuove prospettive per il futuro. La collaborazione continua quindi tra le realtà russiane, sempre attente ai bisogni dell’altro.