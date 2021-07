La scuderia faentina Top Driver sarà presente in forze domenica prossima allo Slalom Nazionale Tredozio-Monte Busca, secondo appuntamento della Coppa Romagna Slalom,organizzato dalla scuderia toscana Brm,con il supporto del Racing Team Le Fonti di Meldola; il sodalizio manfredo sarà rappresentato dai quattro piloti che ben si sono comportati alla Predappio-Rocca delle Caminate, ritrovandosi a competere con oltre cento avversari, parliamo quindi del faentini Emanuele Cantoni, su Proto, secondo assoluto nella gara di apertura della serie, del fusignanese Luca Mazzari, terzo a Predappio, del fognanese Marco Sangiorgi, Suzuki e di “Top Driver”,pseudonimo di un altro pilota ravennate, Ford Mustang.

La manifestazione si svolgerà lungo tutto l’arco della giornata domenicale, a partire dalle 7.30 con le verifiche tecnico/sportive, per poi proseguire con la ricognizione del percorso della lunghezza di 2600 metri, con le tre manche di gara, per terminare alle 18 con le premiazioni; la classifica finale sarà determinata in base al miglior tempo ottenuto in una delle tre manche.

Tutto ciò fa seguito al quinto posto di gruppo ottenuto da Fabio Villa, Ar 156 2000,al Raduno Regolaristico Città di Meldola, secondo evento del Trofeo della Romagna.

L’intera Tredozio sarà interessata dal paddock;gratuito l’accesso alla manifestazione nel rispetto delle norme riguardanti il distanziamento anti covid.