La proposta di Marendon: “Trasportare i crocieristi da Porto Corsini a Ravenna grazie a battelli elettrici”

Battelli elettrici o a GNL che in 40 minuti possono trasportare i crocieristi dal terminal di Porto Corsini fino alla testa della Darsena. In periodo di presentazione di osservazioni al PUG, il Piano Urbanistico Generale, Maurizio Marendon ha inviato la propria proposta all’amministrazione comunale, alla Regione, all’autorità portuale e alla Capitaneria di Porto. Utilizzare in sostanza a Ravenna una mobilità lungo il Candiano, che, contemporaneamente, possa alleggerire Porto Corsini del gravoso problema del traffico legato agli autobus e agli altri mezzi in servizio per le crociere.