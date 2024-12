Nuovo incidente all’incrocio di Cosina

Nuovo incidente al tristemente noto incrocio di Cosina, dove più volte si sono verificati sinistri stradali, purtroppo anche con esiti gravi o nefasti.

Fortunatamente sono state lievi le conseguenze del nuovo scontro avvenuto fra due auto, sabato mattina, poco prima delle 11. Non è ancora chiara la dinamica che ha portato al violento urto fra le vetture, all’intersezione fra via Emilia, via Carbonara e via Corleto. Sarà compito della Polizia Locale della Romagna Faentina ricostruire le responsabilità alla base dell’incidente. Oltre a due pattuglie della municipale, hanno raggiunto Cosina anche un’ambulanza del 118 e i tecnici di Anas.

Per consentire i soccorsi alle persone coinvolte e per permettere alle forze dell’ordine di eseguire i rilievi di legge, lungo la via Emilia, su entrambi i sensi di marcia, si sono formate diverse code. Gli agenti sono comunque riusciti a mantenere aperta la viabilità.