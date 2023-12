Da sfoglina a signora della pasta fresca made in Romagna, fino a vincitrice del premio “L’Imprenditore dell’Anno” nella categoria “Tradizione Italiana“: Romana Tamburini, presidente di Surgital Spa, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento EY durante la cerimonia che si è tenuta a Milano nella serata dello scorso 29 novembre a Palazzo Mezzanotte. Il premio, da 25 anni, mette in luce le figure imprenditoriali che con impegno e creatività hanno contribuito alla crescita del Paese.

Selezionata tra molte candidature, a convincere la giuria, e con un giudizio unanime, è la storia di una donna che ha saputo coniugare l’amore per la sua terra e per il buon cibo alla capacità di generare valore economico e sociale per l’azienda da lei fondata e per il territorio. La storia di Romana Tamburini racconta di una tenace imprenditrice che ha saputo superare le convenzioni di un tempo, avviando nel 1980 un laboratorio artigianale di tortellini di 45 mq a Lavezzola, piccolo comune ravennate. Qui, insieme al marito Edoardo Bacchini, con cui sigla un sodalizio personale e professionale che ancora continua, mette a frutto le sue capacità manageriali.

“Ricevo con grande piacere e orgoglio questo premio che la giuria EY ha voluto assegnarmi quale riconoscimento alla mia storia personale di imprenditrice augurandomi possa essere di stimolo per le nuove generazioni. – ha dichiarato Romana Tamburini – e non solo, lo ritengo particolarmente significativo poichè rende onore alla tradizione italiana, valore su cui ho fondato la mia azienda, di cui mi sono sempre sentita interprete, insieme alla mia famiglia e a tutti i miei collaboratori. Un bene prezioso che ci rende unici e distintivi nel mondo e che siamo chiamati a custodire, tutelare e mantenere, insieme allo sguardo costantemente rivolto al futuro”.