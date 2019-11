Un esercizio di vicinato di via Carducci con annesso phone center è stato chiuso definitivamente a seguito di un’ordinanza che ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività per una serie di reiterate violazioni da parte del responsabile. Il provvedimento è scaturito a seguito dei numerosi controlli effettuati dalla Polizia Locale, i quali hanno permesso di accertare ripetute violazioni dell’ordinanza di divieto di somministrazione di bevande alcoliche e di alimenti e bevande fornite in bottiglie di vetro, con conseguenti problematiche di sicurezza pubblica e degrado.

Altre sanzioni contestate hanno riguardato violazioni al Regolamento di igiene, per le pessime condizioni del locale, la mancanza di prezzi e orari esposti, l’esercizio abusivo dell’attività, in pratica, gestita come “pubblico esercizio” senza la relativa offerta di condizioni igieniche e servizi minimi indispensabili a tutelare la salute e la sicurezza di fruitori e residenti.