La Pigna presenta un progetto per rilanciare Marina di Ravenna: “Contenitore di occasioni perdute”

Un progetto di riqualificazione di Marina di Ravenna. Lo ha presentato oggi il gruppo consiliare di La Pigna per tornare a rilanciare il principale lido ravennate, considerato invece oggi dai proponenti un “contenitore di tante occasioni perdute”. Un progetto che prende in considerazione diversi temi della località, a cominciare dal principale, il distacco netto, in determinati campi anche la concorrenza diretta, fra l’area degli stabilimenti balneari e il paese stesso. E poi le vie di comunicazione, la pineta, la spiaggia, le piallasse, gli eventi, le manifestazioni, i Marinara e le strutture ricettive