Mensa e trasporto scolastico: da oggi le iscrizioni si fanno online

Nuovo processo di informatizzazione della gestione dei servizi scolastici per i Comuni della Romagna Faentina (Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Solarolo, Riolo Terme, Casola Valsenio). Da lunedì 10 giugno (e fino al 31 luglio) è infatti possibile iscrivere i bambini alla mensa e al servizio di trasporto scolastico online, mediante la piattaforma Ecivis, raggiungibile attraverso i portali web dei singoli comuni. Mediante Ecivis, si ridurranno così i tempi d’iscrizione per i genitori, che potranno effettuare le iscrizioni in qualsiasi orario del giorno, e verrà notevolmente ridotta la quantità di carta per ogni passaggio burocratico. Inoltre, le famiglie potranno accedere a tutte le informazioni su menù, rette e stato dei pagamenti, pagare direttamente le rette o attivare la domiciliazione bancaria, scaricare le attestazioni delle spese sostenute nell’anno precedente per la dichiarazione dei redditi.

In futuro, le stesse iscrizioni alle scuole dell’infanzia saranno effettuate sulla medesima piattaforma

Mensa scolastica

Per garantire il corretto avvio del nuovo sistema, per questo anno scolastico 2019/2020, l’iscrizione online dovrà essere effettuata da tutti gli utenti, anche da quelli già iscritti al servizio mensa.

Trasporto Scolastico

Per quanto rigurarda il trasporto scolastico, coloro che hanno già fatto l’iscrizione in modalità cartacea al servizio per l’a.s. 2019/2020, non dovranno rifarla tramite il portale.