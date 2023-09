Due giorni di spettacoli da parte degli artisti di strada, tantissime persone anche quest’anno in centro per la nuova edizione di La fucina dei sogni, l’evento ideato dalla Croce Rossa di Faenza, quest’anno finalizzato a raccogliere fondi per aiutare la città a ripartire dopo l’alluvione. Bilancio più che positivo per gli organizzatori domenica sera dopo l’ultimo spettacolo.