Riapre la Pinacoteca Comunale di Faenza, uno dei più importanti musei della regione | VIDEO

Riapre sabato pomeriggio la Pinacoteca Comunale di Faenza, il più antico museo della Romagna, costituito nel 1797 e aperto al pubblico per la prima volta nel 1879. Rinnovati gli allestimenti e il percorso espositivo, che oggi segue un filone cronologico, in un’ottica di maggior valorizzazione del patrimonio culturale. 200 le opere esposte, molte altre nei depositi dell’istituto. A sottolineare l’importanza di uno degli istituti culturali più antichi della regione, saranno presenti all’inaugurazione l’assessore regionale Mauro Felicori, il direttore regionale dei Musei dell’Emilia-Romagna Giorgio Cozzolino e il direttore degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt.

A partire dal 12 dicembre la Pinacoteca sarà aperta al pubblico ogni giorno, dal martedì alla domenica, per un numero totale di 24 ore settimanali.

Fino al 6 gennaio la visita sarà gratuita per i residenti del Comune di Faenza, una sorta di gesto di riconoscenza per aver atteso quasi due anni per la riapertura.