Mercoledì 13 settembre, alle ore 15, nella Sala convegni della sede faentina del Tecnopolo, in via Granarolo 62, è in programma “C-HUB: innovazione, attrattività e territorio”, incontro pubblico sul comparto dei materiali compositi del territorio e primo momento ufficiale di confronto tra le realtà che hanno deciso di aderire al ‘C-Hub’, l’hub della Romagna faentina che intende comprendere l’intera filiera, dal sistema produttivo a quello didattico, passando dalla ricerca, legata ai materiali ceramici, compositi e al carbonio (da qui la C dell’acronimo). Il pomeriggio sarà inoltre l’occasione non solo per presentare il logo dell’hub, che identificherà l’intero comparto, singole realtà che operano nel mondo dei materiali compositi, che hanno deciso di aderire al progetto promosso dall’Unione della Romagna Faentina, ma soprattutto per spiegare i contenuti, gli obiettivi e i progetti che da qui ai prossimi mesi caratterizzeranno il nuovo soggetto che per l’appunto prende il nome di C-Hub.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Massimo Isola, il vicesindaco Andrea Fabbri presenterà il logo del progetto C-Hub, realizzato da Anna Groppo, studentessa dell’Isia di Faenza. A seguire l’intervento del Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Giovanni Molari e di Dario Della Sala, Direttore divisione Tecnologie e Processi dei Materiali per la Sostenibilità dell’ENEA.

Alle 15.45 prenderà il via la tavola rotonda dal titolo “C-HUB: innovazione, attrattività e territorio”; in dialogo Alessandra Sanson (Direttore CNR ISSMC), Otello Valenti (HR & Legal Director Scuderia Alpha Tauri e portavoce del tavolo C-HUB), Loris Giorgini, docente e Direttore del Master in Materiali compositi dell’Università di Bologna e Morena Diazzi, Direttore Generale, Direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro e imprese della Regione Emilia-Romagna. L’incontro sarà moderato dal giornalista Francesco Ghini. L’intervento dell’Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, chiuderà la giornata di approfondimento. A seguire i tecnici del Tecnopolo accompagneranno le autorità e i presenti in una visita guidata ai laboratori CNR ISSMC, CIRI-MAM, ENEA e Certimac.