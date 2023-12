Una importante donazione, 12.000 euro, è stata perfezionata dalla BCC ravennate forlivese e imolese, in favore del reparto riabilitazione dell’ospedale di Ravenna, diretto dalla dottoressa Cinzia Lotta.

Sono stati acquistati strumenti tecnologici per la cura di pazienti affetti da ictus, gravi cerebrolesioni e sclerosi multipla. Vengono donati inoltre macchinari per la cura delle patologie del pavimento pelvico e due lettini elettrici regolabili in altezza per le visite e trattamenti riabilitativi nei pazienti disabili.

Questo intervento, ha dichiarato il presidente del Comitato locale di Ravenna Giuseppe Benini, vuol testimoniare ancora una volta l’impegno dell’Istituto sul territorio, in un settore significativo come quello sanitario