Prende il via sul territorio della Provincia di Ravenna la Rassegna “Dibattiti in Piazza”, su temi territoriali per trarre elementi di condivisione, supporto, stimolo e crescita.

Prima serata Giovedì 13 Maggio ore 18 in diretta web sulla pagina Facebook di Italia Viva Ravenna con il titolo “IMMUNITÀ, COMUNITÀ E RUOLO DELLA POLITICA “

Si affronta il tema delle riaperture commerciali, degli spostamenti e degli orari del coprifuoco.

Da una parte le esigenze di protezione immunitaria, dall’altra le aspettative di crescita economica e comunitaria.

Al centro il compito della politica di articolare Comunità ed Immunità, in una forma sostenibile che non sacrifichi l’una a favore dell’altra.

Ne parleremo con:

Silvia Sirri, Coordinatrice per Ravenna di Italia Viva

Mauro Tagiuri Presidente Confesercenti

Mauro Mambelli Presidente Ascom

Roberto Montanari (scooter) Presidente “Spasso in Ravenna ”

Pietro Vandini Esperto Sicurezza e Biotecnologie Coordinatore Provinciale Italia in Comune Roberto Fagnani, Coordinatore Italia Viva per la Provincia di Ravenna

Italiaviva.ravenna@gmail.com www.facebook.com/ItaliaVivaRavenna