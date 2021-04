Questa mattina alle 8:30 circa la squadra del Comando provinciale di Ravenna veniva allertata per incendio di un mezzo elettrico. Pochi minuti per arrivare alla vicina sede di via Meucci di Poste Italiane ove vi era un mezzo adibito alle consegne completamente bruciato collegato alla stazione di ricarica ed altri parzialmente danneggiati.

All’arrivo sul posto i Vigili del Fuoco terminavano il lavoro di spegnimento già iniziato dal personale delle poste che avevano provveduto anche allo sgancio della corrente della stazione di ricarica , accortezza fondamentale quando si interviene per lo spegnimento di parti elettriche per evitare pericolose scariche. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.