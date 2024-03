“E’ stato inaugurato questa mattina il punto di ascolto di Conselice della lista civica ‘CON VOI – Insieme per Ripartire’ nei locali dell’ex bar Alba al civico 26 di via Puntiroli. Tante persone hanno salutato l’avvio dell’operatività del quartier generale cittadino del sodalizio guidato dal candidato Gianfranco Fabbri. Un locale che avrà le porte aperte il lunedì e il giovedì dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 12. Senza dimenticare il punto d’ascolto di Lavezzola in Piazza Caduti 13 aperto il mercoledì dalle 18 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 12 che raddoppia le opportunità di confronto e condivisione tra la comunità e la lista civica in corsa per la tornata elettorale amministrativa dell’8-9 giugno prossimi. Soddisfatti il candidato Fabbri ed i suoi più stretti collaboratori: “Un flusso continuo di persone fin dalla metà della mattinata che continua a confermare, come emerso durante le serate evento di presentazione di qualche settimana fa, il forte desiderio della gente di voltare pagina e ritrovare fiducia in un’azione amministrativa lontano da logiche partitiche – ha detto -. Dopo le tante chiacchierate informali finalmente possiamo accogliere in un luogo fisico i cittadini che vorranno liberamente interessarsi al bene comune portando opinioni e suggerimenti per questo nuovo progetto”. Parola d’ordine, condivisione: “Sono emersi spunti importanti dal dialogo e dal confronto con le persone – ammette Fabbri -. Elementi utili già confluiti nei nostri tavoli di lavoro tematici sempre partecipati da un buon numero di persone. Tra questi segnalo la necessità di ripensare ad una nuova forma di partecipazione attiva della comunità e del tessuto associazionistico in ambito comunale con nuove Consulte, nuovi regolamenti, nuove convenzioni e nuove metodologie di rilevazione delle segnalazioni e delle successive risposte”. Il cittadino al centro di ogni ragionamento: “Le nuove Consulte dovranno rappresentare attivamente le istanze delle comunità in un rapporto più attivo con l’amministrazione comunale – continua -. Un vero punto di collegamento, in rappresentanza di tutte le etnie che abitano a Conselice, Lavezzola e San Patrizio, tra l’ente pubblico e le reali esigenze del territorio. Ma ci sono anche l’ambiente, la sicurezza del territorio, i servizi sociali e la sanità pubblica”. Con un’anticipazione: “Siamo al lavoro per confezionare una serie di eventi durante i quali ci piacerebbe coinvolgere i nostri giovani per forgiare proposte ad hoc in ambito sport, tempo libero, scuola e cultura – conclude Fabbri -. Un patrimonio umano da tutelare, sono loro il nostro futuro. Il dialogo è costante anche con il tessuto imprenditoriale della zona”.