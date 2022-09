Inaugurata la XXVII edizione della Bassa Romagna in Fiera. La Biennale torna protagonista al Pavaglione di Lugo a quattro anni dall’ultima manifestazione, dopo la pausa causa pandemia. La fiera rappresenta proprio una risposta alla pandemia, una testimonianza di ripartenza, che arriva però in un momento economico forse ancora più difficile a causa della crisi energetica internazionale. Energia e sostenibilità saranno due temi cardini della Biennale 2022, che nel frattempo inaugura all’insegna della solidarietà. Una cena di beneficenza a sostegno dell’emporio Velocibo, in aiuto a quasi 250 famiglie.