Nella serata di sabato 7 settembre la discesa del Monticino si trasforma nuovamente nel circuito delle Soap Box, i carioli, che torneranno a sfidarsi sulle strade di Brisighella in una spettacolare corsa valida per il campionato regionale. Una picchiata a folle velocità, con partenza da via Rontana, dall’accesso al camminamento per il santuario del Monticino. Due tornanti, per poi entrare nel centro storico e arrivo in Piazza Carducci.