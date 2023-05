Dopo tre anni di “purgatorio” nel campionato regionale di serie C, la prima squadra femminile del Tennis Club Faenza si ripresenta in un campionato nazionale, la Serie B2, grazie alla promozione ottenuta nell’estate scorsa. L’ossatura della squadra faentina è rimasta la stessa, con le confermate Alessia Ercolino (26 anni, 2.7), Chiara Arcangeli (26 anni, 2.8) e Veronica Valgimigli (27 anni, 2.8) a garantire la giusta dose di esperienza, alle quali è stata aggiunta Sandy Mamini (15 anni, 2.7), giovanissima promettente del vivaio manfredo. La squadra è stata inserita in un girone a sette squadre con Torres Tennis è Ambiente di Sassari, Ata Trentino di Trento, Ct Marino Casalboni di Santarcangelo di Romagna, Ct Reggio Emilia, Ct Scaligero Verona e Ct Rovereto. Un girone molto difficile, con alcune squadre che ambiscono alla promozione e si presentano con un roster di alto livello per la categoria. Oltretutto il regolamento è molto selettivo: per avere la certezza di restare in Serie B2 bisognerà arrivare fra le prime tre; quarta e quinta disputeranno i playout, sesta e settima retrocederanno direttamente in C.

La squadra manfreda inizierà in trasferta domenica 15 maggio sui campi del Ct Scaligero Verona. Dopo il proprio turno di riposo, domenica 28 maggio esordirà in casa contro il Torres Tennis è Ambiente, una squadra sulla carta pazzesca per la B2, che ha tesserato ben quattro straniere, una delle quali è la venezuelana ex di turno Andrea Gamiz, 2.1, che con il Tennis Club Faenza disputò il campionato di serie A1 nel 2018. Il calendario prevede poi per venerdì 2 giugno la trasferta a Trento contro l’Ata Trentino, domenica 4 giugno ancora in trasferta a Rovereto, quindi due incontri casalinghi: domenica 11 giugno contro il Ct Reggio Emilia e domenica 18 giugno contro il Ct Casalboni di Santarcangelo di Romagna.

«Mi fa molto piacere poter dare il mio contributo alla squadra neopromossa in B2 – commenta la neo capitana Paola Tampieri, maestra sui campi faentini di via Medaglie d’Oro – Le nostre ragazze sono tutte forti, più della classifica che hanno in questo momento, e possono contare sulla loro esperienza, facendo da traino alla nostra giocatrice emergente e giovane Sandy Mamini. Il nostro obiettivo è “goderci” questo campionato e dare il massimo con tutte le squadre che incontreremo».