L’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna ha informato il Comune della presenza di un “caso sospetto”, ma non ancora confermato, di febbre causata dal virus Chikungunya o virus Dengue in una persona residente nella zona del Fontanone.

In base al principio di massima precauzione e secondo quanto previsto dal Piano Regionale, le autorità sanitarie hanno disposto l’attuazione di un intervento straordinario di disinfestazione SOLO nel raggio di 100 mt nell’area interessata.

Gli agenti di Polizia Municipale stanno procedendo in queste ore ad informare i cittadini della zona interessata.

Sono previste due fasi:

gli operatori specializzati della Ditta SIREB sas procederanno all’esecuzione di trattamenti adulticidi nelle aree pubbliche e nelle aree confinanti per abbattere le zanzare adulte presenti, con l’utilizzo di piretroidi (in orario notturno e per tre giorni consecutivi) dal 6 settembre all’8 settembre nella fascia oraria 3.00 – 7.00.

Gli interventi devono essere eseguiti in assenza di persone e di animali nelle aree esterne ed è importante chiudere tutte le porte e le finestre delle abitazioni, non esporre alimenti e indumenti, coprire gli ortaggi/frutteti;

a partire dalle ore 7.30 del 6 settembre, verrà avviata la seconda fase che prevede interventi porta-a-porta, sempre ad opera della SIREB, nelle aree private, nei giardini e nelle altre aree esterne, con trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione di tutte le piccole raccolte d’acqua in cui le zanzare si possono sviluppare.

È assolutamente indispensabile garantire l’accesso al cortile/ giardino (solo all’area esterna) della vostra abitazione alla ditta Sireb.

Tutte le operazioni di disinfestazione potrebbero subire una brusca interruzione o non essere avviate qualora il “caso sospetto” non venga confermato dalle analisi di laboratorio o in caso di condizioni metereoligiche avverse.

Per informazioni:

Servizio Ambiente-Giardini: tel. 0546 691318 – 0546 691308 -URP: tel. 0546 691449 – 691444 (orario uffici)

Per qualsiasi chiarimento di carattere sanitario: Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl – tel. 0546 602503

Zanzare e Arbovirosi – informazioni utili

http://www.zanzaratigreonline.it/ZanzareEArb…/Arbovirus.aspx