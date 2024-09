Con 131 partecipanti, di cui 25 provenienti da fuori Ravenna, lo screening gratuito per la prevenzione dell’ictus cerebrale organizzato da A.L.I.Ce Ravenna ODV in collaborazione con il Distretto di Ravenna e il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl della Romagna, ha registrato numeri significativi. L’evento, svoltosi alla Casa della Comunità di Marina di Ravenna, ha permesso di individuare diversi fattori di rischio che potrebbero portare all’insorgere di patologie gravi.

Durante la mattinata, 10 partecipanti sono risultati con valori di glicemia alta e 6 con pressione arteriosa elevata, tutti mai trattati precedentemente con farmaci. Il 21% dei partecipanti (27 persone) ha presentato livelli di colesterolo totale superiori alla norma, portando i medici a consigliare ulteriori esami per approfondire la situazione di colesterolo LDL e HDL. Inoltre, è stata rilevata una significativa aritmia in uno dei presenti. In alcuni casi, è stato suggerito di effettuare un esame ecodoppler per un’analisi più dettagliata, sentito anche il parere del proprio medico di medicina generale.

L’iniziativa ha confermato l’importanza della prevenzione primaria anche su una popolazione che aderisce spontaneamente allo screening senza prescrizione medica e quindi “teoricamente sana”, rendendo le persone consapevoli dei propri fattori di rischio e stimolandole a correggere i propri stili di vita. Dati i risultati, un’altra giornata di screening gratuiti è già in programma per il mese di ottobre a Russi. Le visite prevedono misurazione della pressione arteriosa e rilevazione di aritmie, calcolo di glicemia e colesterolo, colloqui con neurologi per approfondimenti diagnostici, consulenze su corretti stili di vita. Al termine degli esami, a ciascun partecipante viene consegnata una scheda del rischio individuale, utile per monitorare costantemente i parametri fondamentali per la prevenzione dell’ictus cerebrale.

“L’obiettivo principale di queste giornate – spiega Daniela Toschi, presidente di A.L.I.Ce Ravenna – è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e dell’informazione riguardo l’ictus cerebrale, una delle principali cause di disabilità e mortalità in Italia. Siamo felici della partecipazione attiva dei cittadini, segno che c’è una crescente consapevolezza dell’importanza di tenere sotto controllo la propria salute”.

A.L.I.Ce Ravenna desidera ringraziare sentitamente il Distretto di Ravenna, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl della Romagna e CNA Ravenna per il prezioso contributo e la collaborazione, che hanno reso possibile il successo di questa iniziativa.