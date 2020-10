È partito mercoledì 14 ottobre dalla sede di Bagnacavallo (Ra) il carico che Deco Industrie, grazie alla collaborazione del Bologna FC, ha destinato a due importanti Onlus che operano nel bolognese: Arca della Misericordia e Rete per assistenza alimentare di Case Zanardi di Bologna.

Alle realtà che operano nel sostegno delle persone in difficoltà, Deco Industrie ha fatto pervenire prodotti per la detergenza di marca Scala: detersivi per i piatti, per lavatrice e ammorbidente.

“Con questa ed altre operazioni – dichiara Francesco Canè, Amministratore Delegato di Deco Industrie – proseguiamo la nostra attività nel sociale: da sempre la nostra cooperativa fa tutto ciò che può per dare una mano a chi è in difficoltà. Un piccolo gesto che ci rende ancora più orgogliosi di essere protagonisti, già dalla scorsa primavera, di questa piattaforma solidale ideata e coordinata dal Bologna F.C.”.

Deco Industrie – nata nel 1951 nel settore della detergenza per poi ampliarsi nel 1995 al settore alimentare – nei cinque stabilimenti dislocati in Emilia-Romagna a Bagnacavallo (RA), San Michele (RA), Forlì (FC), Bondeno (FE) e Imola (BO) progetta, realizza e confeziona detergenti per la cura della casa e della persona e prodotti da forno, dolci e salati.

In foto

Da sinistra

Francesco Canè: Amministratore Delegato Deco Industrie

Clara Simonini: Area marketing Bologna FC 1909

Stefano Ceccoli: Area produzione Deco Industrie

Luca Cucciniello: Direttore marketing Deco Industrie