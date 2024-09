Bilancio più che positivo per la Spiaggia dei Valori “Insieme a te”: ospitate 400 famiglie

Si chiude positivamente l’estate 2024 della “Spiaggia dei valori”. Lo stabilimento balneare Insieme a Te di Punta Marina, ideato dall’omonima associazione per permettere una vacanza al mare alle persone con disabilità, quest’anno ha ospitato 400 famiglie, nonostante una stagione accorciata dovuta ad un’inaugurazione tardiva rispetto alle scorse stagione. Tardiva per un valido motivo. Da quest’anno infatti lo stabilimento è diventato permanente, grazie ad una concessione ventennale. Negli anni precedenti, invece, a fine stagione, i volontari erano costretti a smantellare tutte le strutture, con l’incognita di poterle allestire l’anno successivo, poiché i permessi erano temporanei. Ora sarà più semplice invece programmare e investire per l’associazione. Anche perché già ad inizio 2024 le prenotazioni da tutta Italia per l’estate hanno esaurito i posti a disposizione negli appartamenti collegati allo stabilimento balneare. 130 le richieste che purtroppo non sono state soddisfatte. Tantissime quindi le domande da parte degli utenti e per soddisfarla in pieno sono diversi i progetti per il futuro.