A poco meno di un anno dalla sua inaugurazione, il Virtual Tour tra le attività commerciali del centro di Faenza diventa interattivo: da oggi la piattaforma consentirà, ai commercianti che lo richiedono, di mostrare i propri scaffali, prenotare un tavolo al ristorante o una camera d’albergo attraverso smartphone, tablet o pc. Grazie alla versione 2.0 di questa tecnologia innovativa sviluppata dall’agenzia Wap di Faenza, le persone potranno oltre che entrare in maniera virtuale nei negozi anche interagire attraverso i nuovi servizi.

Quello di Faenza è stato il primo centro commerciale naturale on-line dell’Emilia Romagna a mostrarsi al pubblico, nel novembre 2020, attraverso la realtà virtuale. Il primato regionale coinvolge il Consorzio «Faenza C’entro», le sue botteghe e i piccoli artigiani che, oltre alle vetrine nel cuore della città, hanno deciso di aprirsi alla piazza digitale.

«Sul piano prettamente tecnologico, il Tour è uno strumento che, grazie a immagini a 360° navigabili intuitivamente da ogni tipo di dispositivo, permette all’utente di entrare nei negozi e vedere le loro proposte. Questa evoluzione consente di farlo in maniera immersiva e soprattutto interattiva – ha dichiarato Giuseppe Falconi CEO di WAP Agency -. Questa release non è un semplice tentativo di stimolare i nostri negozi a tenere il passo con le ultime tecnologie, ma è un’occasione strategica per mettere mano alla proposta che essi stessi fanno ed entrare nel mondo virtuale in maniera organica, rileggerlo, riorganizzarlo e, infine, aumentare il carattere spiccatamente empatico del negozio di vicinato. I nostri tour virtuali sono l’inizio di un percorso che unisce tecnologia e il contatto umano tipico del negozio di vicinato».

Grazie ai Virtual Tour, prodotti dalla sezione digital di Wap Agency, il potenziale cliente può vivere un’esperienza a 360° nel locale e visitare in modo completo, ad esempio, la camera di un hotel o il tavolo del ristorante fare una sosta, tutto attraverso lo smartphone o il computer. Il visitatore può muoversi facilmente all’interno del locale come se si trovasse realmente sul posto attraverso gli hotspot, ovvero i punti «cliccabili» che consentiranno all’utente di interagire con l’ambiente virtuale.

Non solo, tanti vantaggi riguardano gli stessi negozianti: grazie a questa tecnologia il commerciante può offrire una panoramica completa del proprio locale e dei prodotti sugli scaffali.

Nel luglio 2021, il Virtual tour di «Faenza C’entro» ha sposato la piattaforma Google Street View, raggiungendo in due mesi ben 170mila visualizzazioni complessive e una media di circa 2mila visite per ogni attività commerciale che aderisce a questo circuito.

La grande novità del Virtual Tour 2.0 è l’elemento dell’interattività. D’ora in poi il cliente non si limiterà a muoversi tra le stanze del locale, ma potrà visitare le pagine social, prenotare un appuntamento o scrivere un messaggio al commerciante. Il cliente potrà anche usufruire, comodamente da casa, tra le offerte speciali praticate all’interno del negozio.

Altro elemento fondamentale è il deciso salto di qualità delle immagini rispetto al Virtual tour prodotto nel 2020, che consentirà al cliente di vivere un’esperienza ancor più realistica ed immersiva.

Il Virtual Tour di Faenza è visibile nel seguente link https://www.video360gradi.it/virtual-tour-faenza/ . Per tutti i negozi che vogliono essere presenti nel Virtual tour e per ulteriori informazioni contattare il numero 3938631766 oppure la sede di Faenza della Wap 0546 061945.

Di seguito alcuni esempi di negozi che hanno gia attivato i servizi:

Pelleteria Vogue

https:/www.video360gradi.it/virtual-tour-faenza/#pelletteria_vogue

Maison M4

https:/www.video360gradi.it/virtual-tour-faenza/#maison_m4

Ottica Scipi

https:/www.video360gradi.it/virtual-tour-faenza/#ottica_scipi