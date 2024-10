Sabato 2 novembre alla Palestra della Scienza – in via Cavour 7 – continua la rassegna dei “Sabato con Noi – 2024”

L’incontro, dalle 16.30 alle 18.00, avrà come tema “Il problema della gravità – Un excursus storico tra Galilei, Newton e Einstein” e sarà curato da Fabio Ortolani. La partecipazione è idonea dai quattordici anni in su.

“Tutti quanti conosciamo la forza di gravità sin da quando abbiamo imparato a stare in piedi, camminare e correre. Per molti secoli, forse millenni, è stata l’unico tipo di forza conosciuta e l’uomo ha imparato ad usarla per scopi pratici, come dominarla e sfruttarla nelle sue opere ingegneristiche. Negli ultimi secoli si sono scoperte altre forze che sono state comprese molto bene, ma la forza di gravità rimane ancora la più misteriosa e difficile da analizzare. Vogliamo ripercorrere storicamente come i progressi nella sua comprensione hanno accompagnato le grandi rivoluzioni scientifiche generando ogni volta nuove domande a cui cerchiamo ancora risposte”.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al 3392245684. Su Facebook e sul sito di La Palestra della Scienza il programma completo