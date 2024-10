Una buca si è formata nell’argine del Lamone in via Fratelli Bandiera, dove, nel maggio 2023, si creò una rottura dell’argine e le case furono raggiunte dalla piena del Lamone. A segnalare la buca, davanti al civico 12, sono stati alcuni residenti. Il collasso risale intorno al 20 ottobre. Il comitato del Borgotto, a sua volta, ha già segnalato quanto accaduto al Comune di Faenza. Ma al momento sono stati depositati all’interno della buca unicamente dei sacchi di sabbia. Dopo l’esperienze passate, la preoccupazione dei residenti è alta, così come l’esasperazione.

“La buca si è formata dove era stata posizionata l’idrovora per l’allerta meteo di settembre e ottobre” ricostruiscono i residenti. “Dove era stato posizionato il tubo di scarico dell’idrovora si è venuta a creare questa voragine”.