La facciata del Mar, Museo d’arte della città di Ravenna, ieri è stata illuminata da luci gialloviola in ricordo del giocatore di basket NBA Kobe Bryant, recentemente scomparso in un incidente aereo assieme alla figlia Gianna e ad altre persone che li accompagnavano. Le luci si accenderanno all’imbrunire, per tutta la notte. L’iniziativa è realizzata su spunto dell’assessorato allo Sport in collaborazione con il Mar e senza oneri per l’amministrazione, grazie a CPL Concordia, soggetto gestore degli impianti di illuminazione pubblica.