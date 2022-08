Lunedì 8 agosto alle ore 21.00, presso la Vecchia Pesa di Classe in via Classense 88, all’interno della rassegna estiva “Vecchia Pesa Estate 2022”, avrà luogo uno spettacolo per i più piccoli con la partecipazione del mago Andrei.

L’ingresso è a offerta libera e dalle ore 21.00 sarà possibile gustare i bomboloni caldi preparati dal forno di Classe.