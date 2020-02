Il Gufo nuovamente all’asta: crollato il valore del complesso immobiliare

Il Gufo torna all’asta. Il complesso immobiliare di Brisighella, la nota discoteca che ha fatto ballare moltissimi giovani per decenni, sarà nuovamente messa all’asta il 19 marzo. 1 milione e 237 mila euro il prezzo base. Un milione in meno rispetto allo scorso anno quando la procedura andò deserta. Ai partecipanti all’asta è richiesto un deposito cauzionale del 10%. 62 mila euro il valore in aumento in caso di gara. All’asta andrà tutto il complesso: la discoteca, i locali ad uso commerciale dove era stato ricavato un ristorante, l’appartamento del custode, l’ampia area cortilizia e alcuni terreni limitrofi usati come parcheggio. L’apertura delle buste con le offerte è fissata alle 11.40