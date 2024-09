“Il Partito Democratico di Bagnacavallo si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa del carissimo amico Giovanni Galegati.

Giovanni era una persona nota, conosciuta e apprezzata da tutti.

Lo ricordiamo in veste di maestro elementare rigoroso e molto amato dai suoi ragazzi. Poi in veste di militante e dirigente politico appassionato e moderno che ha saputo infondere sempre – nel suo percorso personale dapprima come consigliere comunale e capogruppo della Democrazia Cristiana, poi come esponente della Margherita tra i fondatori dell’Ulivo e del Partito Democratico – quelle doti di umanità, di saggezza e di ascolto propri della sua fede e del suo modo di intendere la vita.

Giovanni era un uomo colto e intelligente, sempre preparato su ogni argomento, un po’ “maestro” anche nella vita, e soprattutto un bagnacavallese innamorato della sua città, un cattolico democratico, espressione di quel filone culturale che a Bagnacavallo ha espresso molti dirigenti politici, amministratori e cooperatori a cominciare dal compianto Natalino Guerra.

Ringraziamo di cuore Giovanni per tutto quello che ci ha lasciato e che ci ha insegnato e continueremo a perseguire e batterci per i suoi e i nostri valori di pace, democrazia, solidarietà, giustizia sociale.”