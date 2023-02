Il Comune di Faenza farà ricorso contro l’annullamento delle multe in circonvallazione

Il Comune di Faenza farà ricorso contro l’annullamento, da parte del giudice di pace, delle multe emesse dall’autovelox in circonvallazione quando l’apparecchio era ancora installato sull’impalcato del ponte di via Ballardini. Il tema è stato al centro di una lunga discussione in consiglio comunale martedì sera. Cuore del dibattito, oltre le 11 sanzioni a carico dello stesso automobilista annullate, anche la richiesta da parte del gruppo di Area Liberale della revoca delle cariche all’assessore alla sicurezza Massimo Bosi per danno erariale per le spese legali che il Comune ha sostenuto contro il ricorso e dovrà sostenere in futuro. Anche perché ad essere annullate sono state anche alcune multe emesse dal secondo autovelox installato in circonvallazione, il dispositivo rivolto verso Forlì, ad un centinaio di metri dallo svincolo per via Santa Lucia.