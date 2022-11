Grillini (Italia Viva): “Aumentate le sanzioni a Faenza: 48% in più”

Aumento delle multe nell’ultimo anno a Faenza. 48% di sanzioni in più, senza contare i verbali da autovelox fissi. Il dato arriva direttamente dall’amministrazione comunale ed è al centro di un’interrogazione del capogruppo di Italia Viva Alessio Grillini, che considera l’inasprimento dei controlli non congruo al momento storico attuale, post pandemico, caratterizzato dagli aumenti generalizzati dovuti alla crisi energetica.

Ad ottobre 2021 i verbali della Polizia Locale erano 1789, per poco più di 100 mila euro di sanzioni. Ad ottobre 2022 i verbali sono 2637, ma è diminuito l’ammontare delle sanzioni: 70.577 euro (tuttavia l’ammontare di quest’anno non è ancora stato contabilizzato completamente).