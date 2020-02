Il Bologna Fc giocherà a Ravenna ? Parla il presidente giallorosso Brunelli

La visita dei vertici del Bologna Football Club in città ha dato il via ad un rincorrersi di voci attorno al Ravenna. Lo stadio Benelli infatti è stato individuato dalla società emiliana come un possibile approdo per la prossima stagione calcistica quando lo stadio Dall’Ara di Bologna non sarà agibile per i lavori di riqualificazione. Le due società hanno iniziato a confrontarsi. L’ipotesi più suggestiva fra quelle circolate in queste ore vedrebbe il presidente del Bologna, Joey Saputo, entrare ufficialmente all’interno della società giallorossa, magari prendendone il controllo.

Per l’approdo del Bologna a Ravenna, però, fondamentali saranno lavori di adeguamento al Benelli, attualmente non idoneo ad ospitare partite del campionato di Serie A. L’attuale capienza di 5 mila posti, infatti, dovrebbe essere portata almeno a 16 mila per ottenere il nullaosta della Federazione. Su questo aspetto tuttavia il Comune di Ravenna al momento non ha rilasciato dichiarazioni, mentre invece a prendere la parola è stato il presidente del Ravenna Football Club Alessandro Brunelli.