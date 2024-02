Dal 13 al 16 febbraio a Norimberga, in Germania, si svolgerà Biofach, l’evento fieristico internazionale più importante dedicato all’alimentazione biologica. Negli anni precedenti sono stati circa 50.000 i visitatori e oltre 3.000 gli espositori provenienti da tutto il mondo. In rappresentanza del Made in Italy agroalimentare ci sarà anche Natura Nuova di Bagnacavallo, che produce numerose referenze bio, come le linee Baby Fruit e Frullà Bio, prodotti a base di frutta fresca frullata senza zuccheri e senza conservanti aggiunti.

Natura Nuova sarà al Biofach nell’area espositiva di ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Hall 4 Stand 129-15. «L’alimentazione biologica rappresenta un approccio importante e consapevole verso il consumo di cibo.

Scegliere prodotti provenienti da agricoltura bio non solo favorisce il benessere delle persone, ma anche la salute del pianeta nel suo complesso. Come azienda crediamo molto in questo settore ed è per questo che ogni anno partecipiamo a diversi eventi nazionali ed internazionali, che ci permettono di mettere in risalto e raccontare il nostro modo di lavorare», commenta Gabriele Longanesi, Presidente di Natura Nuova.