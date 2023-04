I Blacks giocano una grande partita in casa della Real Sebastiani Rieti, cadendo a testa alta negli ultimi minuti. Entrambe le squadre onorano le attese ed infatti il big match è teso e vivo per tutti i quaranta minuti. Con questa sconfitta i reatini ipotecano il primo posto (manca solo la matematica) e dunque per i Raggisolaris l’obiettivo è difendere la seconda piazza dagli attacchi di Fabriano, portatasi a quattro lunghezze a quattro giornate dal termine della regular season.

Rieti parte forte affidandosi alle triple e ai tiri liberi (4/8 dall’arco e 7/10 ai liberi nel primo quarto), ma i Blacks reggono comunque l’urto, chiudendo in svantaggio 18-25 al 10’. Quando però la Real Sebastiani gioca in velocità e si affida a Contento, i Raggisolaris soffrono e si trovano sotto 44-27 vedendosi anche espellere coach Garelli per doppio tecnico per proteste, il secondo sanzionato in maniera piuttosto veniale. Proprio nel momento più difficile entra in gioco il carattere dei Blacks. La difesa e il gioco di squadra permettono di colmare il gap fino al 43-46 e di arrivare all’intervallo sotto 43-48.

Ma non è nulla in confronto a quanto accade all’inizio del secondo tempo dove un 12-0 iniziale vale il 55-47 e chiude un break di 28-4. Rieti ovviamente risponde da grande squadra con due triple consecutive di Bushati per il 58-58, ma Pastore lo imita con un ‘tiro pesante’ e Faenza al 30’ conduce 63-61. Nell’ultimo quarto Rieti scalda le mani dei suoi tanti tiratori e con quattro triple iniziali si porta sul 77-69. I Blacks ricuciono fino all’81-85 al 38’ poi pagano anche la stanchezza e Rieti ne approfitta. Mastrangelo dall’arco firma l’88-81 poi un paio di giochi da tre punti permettono ai padroni casa di conquistare un buon margine di vantaggio. A chiudere i conti è il 2+1 di Chinellato per il 92-83.

Real Sebastiani Rieti 93

Blacks Faenza 85

(25-18; 48-43; 61-63)

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 10, Tomasini 14, Paesano 1, Valente ne, Contento 18, Piccin 10, Chinellato, Mazzotti ne, Ceparano 3, Pagani 6, Frattoni ne, Bushati 16. All.: Dell’Agnello

BLACKS FAENZA: Bandini, Siberna 8, Vico 14, Poggi 19, Castellino 1, Voltolini 8, Petrucci 13, Morciano, Aromando 14, Pastore 8, Nkot Nkot ne. All.: Garelli.

Arbitri: Giordano – Lillo

Note. Tiri da 2: RI: 17/42, FA: 25/48; Tiri da 3: RI: 13/28, FA: 6/15; Tiri liberi: RI: 20/32, FA: 17/26; Rimbalzi totali: RI: 39, FA: 41

Uscito per falli: Ceparano

Espulso al 16’ Garelli per doppio tecnico per proteste