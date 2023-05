Da lunedì 15 maggio partirà il calendario estivo di raccolta dei rifiuti nei Lidi ravennati, dove il porta a porta è iniziato il 6 giugno 2022.

Per far fronte alle esigenze della stagione turistica, fino al 30 settembre, per le attività aumenteranno le frequenze di raccolta di tutti i tipi di rifiuto: l’organico verrà ritirato tutti i giorni, l’indifferenziato 4 volte la settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), la carta 3 volte la settimana (martedì, venerdì e domenica), la plastica/lattine 5 volte la settimana (a seconda del calendario: Lidi nord e Lidi sud), e il vetro 3 volte la settimana (sempre a seconda del calendario). Infine, il cartone, che va ben schiacciato e impilato in fascine per ridurne il volume, viene raccolto 6 giorni su 7 (martedì escluso).

Nello stesso periodo anche la frequenza della raccolta stradale aumenta per tutte le tipologie (carta, plastica/lattine, vetro e vegetale).

Come funziona il porta a porta nei Lidi Ravennati

La raccolta domiciliare è di tipo misto o integrale, a seconda dell’area interessata e del tipo di utenza. Per le utenze domestiche di Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Classe e Lido di Savio, la raccolta dei rifiuti urbani viene gestita con porta a porta ‘misto’, che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti e stradale per tutti gli altri rifiuti.

Per i cittadini di Lido di Dante e per le utenze non domestiche di tutti i Lidi, il porta a porta è integrale e riguarda tutti i tipi di materiali: organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato.

L’obiettivo è aumentare la raccolta differenziata e raggiungere il 79%, come previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti, per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano risorse preziose per l’ambiente.

Come fare correttamente la raccolta differenziata e prevenire gli abbandoni di rifiuti

È importante ricordare che la raccolta differenziata con contenitori stradali è dedicata unicamente alle famiglie, per le quali è prevista la raccolta porta a porta di tipo misto (raccolta domiciliare dell’organico e dell’indifferenziato). Per le attività è attivo invece il servizio porta a porta integrale, che prevede la raccolta domiciliare di tutti i tipi di rifiuto: non è quindi previsto che le attività conferiscano all’interno dei cassonetti stradali, per non saturarne la capienza riservata alle utenze domestiche. Inoltre, si ricorda che le ditte di giardinaggio hanno canali a loro dedicati.

Un corretto utilizzo dei contenitori aiuta a prevenire il fenomeno degli abbandoni che, oltre a non rispettare il decoro cittadino, è un reato sanzionabile per legge i cui costi ricadono su tutta la collettività. In particolare nei Lidi si riscontrano abbandoni di scarti vegetali, vicino ai cassonetti, o ammucchiati sul ciglio della strada, quando invece è a disposizione per gli utenti il servizio gratuito di ritiro a domicilio di Hera prenotabile tramite il numero verde 800.999.500 o tramite l’App il Rifiutologo.

Per i cittadini non residenti che, alla fine della vacanza o del weekend, hanno bisogno di gettare organico o indifferenziato, non potendo esporli in strada, per il passaggio della raccolta domiciliare, sono state collocate in tutti e 9 i Lidi ravennati le Eco Smarty (casette informatizzate).

Il ritiro dei kit presso le stazioni ecologiche

Per chi non avesse ancora provveduto al ritiro dei kit, è possibile recarsi presso le stazioni ecologiche del territorio comunale. Di seguito gli indirizzi e gli orari estivi di apertura (validi fino al 30 settembre) delle stazioni ecologiche dei Lidi: