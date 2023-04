Da domani, mercoledì 12 aprile, le squadre Hera inizieranno i lavori, che avranno una durata di circa sei mesi, di potenziamento della rete acquedottistica lungo la via Breta, fino alla fine di via Cantone.

Il tratto totale dell’intervento prevede la realizzazione delle nuove condotte in Pvc a partire dal ponte che sancisce l’inizio di via Breta e la fine di via Cantone, a valle del ponte stesso proseguendo in direzione sud, per una lunghezza di 2.440 metri circa, compresi alcuni tratti eseguiti con la tecnologia senza scavo (no dig) di trivellazione orizzontale controllata (TOC).

Il progetto, che comporterà un investimento complessivo di6 70 mila euro, nasce dalla necessità di miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e della riduzione delle perdite delle reti acquedottische, incrementandone l’affidabilità, presso il Comune di Casola Valsenio.

L’opera ricade negli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione del piano operativo ambientale, sotto piano “interventi per la tutela del territorio e delle acque”, Linea di Azione: 2.2.1_Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto.

Le utenze interessate saranno puntualmente avvertite attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: chi volesse comunicare il proprio numero per attivarlo sul cellulare o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito: https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.