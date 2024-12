“Hera desidera innanzitutto precisare che le frequenze di raccolta e pulizia sono regolarmente rispettate, mentre il degrado è spesso la conseguenza di abbandoni e comportamenti scorretti da parte delle persone e usi impropri dei cassonetti stradali da parte delle attività.

Per la tutela dell’ambiente e per il decoro è fondamentale la collaborazione di tutti: per essere gestiti correttamente, i rifiuti devono essere ben differenziati ed esposti nel rispetto delle regole, per consentire l’avvio al recupero e la relativa valorizzazione, ma allo stesso tempo per assicurare condizioni di decoro del territorio ed evitare disagi alla collettività, come i cattivi odori o l’avvicinamento di animali.

Utenze domestiche

I contenitori per la raccolta domiciliare devono essere chiusi correttamente essendo dotati di sistema anti-randagismo, e di evitare di collocare sacchetti a terra accanto ai contenitori, considerati a tutti gli effetti degli abbandoni, oltretutto sanzionabili per legge.

In questo periodo i contenitori stradali vengono svuotati con una frequenza di 1 volta a settimana per carta, plastica/lattine e vegetale, e ogni 15 giorni per il vetro.

Oltre ai servizi di spazzamento ordinari, sono attivi servizio aggiuntivi per la raccolta dei sacchi abbandonati e del materiale ingombrante abbandonato a fianco a cassonetti che almeno una volta a settimana hanno l’obiettivo di pulire tutte le postazioni.

Lato raccolta porta a porta delle famiglie, alcune utenze non hanno ancora ritirato le dotazioni per effettuare la raccolta, nonostante il sollecito della lettera inviata da Hera lo scorso agosto,

Utenze non domestiche

Molte attività, anziché usufruire del servizio domiciliare a loro dedicato per tutte le frazioni di rifiuto, preferiscono conferire i propri rifiuti nei cassonetti stradali riservati alle famiglie, pregiudicandone la capienza per i conferimenti dei cittadini, oppure abbandonarli.

Hera ricorda infine che per segnalazioni,chiamare il Servizio Clienti Hera 800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (attività),numeri verdi gratuiti attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18 o utilizzare l'app di HeraIl Rifiutologo