Ogni italiano ne consuma 25 litri a testa, in una passione di Paese che coinvolge 30 milioni di persone. È l’amore per la birra, la “bionda” per eccellenza, alla quale l’Associazione Italiana sommelier della Romagna (Ais Romagna) dedica un corso di primo livello per la prima volta a Ravenna. Viene ospitato nel Darsenale e martedì 7 gennaio sarà presentato agli interessati, mentre il corso vero e proprio prende il via giovedì 16 gennaio.

Condotto da sommelier Ais professionisti, il corso di primo livello pone l’attenzione sui rudimenti della degustazione con accenni sull’abbinamento col cibo, le tecniche di produzione e le materie prime, gli stili più noti, le leggi e la storia della birra. Più nel dettaglio il percorso formativo include le materie prime e la produzione, la degustazione della birra con relativa scheda di valutazione, e i diversi stili da tutto il mondo: Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Repubblica Ceca, Belgio e ovviamente Italia.

Ogni lezione prevede la degustazione di quattro birre. Il livello comprende anche una visita a un birrificio e, a conclusione del corso, un quiz di valutazione e la degustazione di una delle birre oggetto delle lezioni.