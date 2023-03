L’assemblea dei soci di Greenway Group srl ha comunicato oggi l’ingresso di Camilla Molinari, secondogenita della famiglia, nell’azionariato attraverso l’acquisto del 7,50% delle quote societarie. La famiglia Molinari è detentrice della totalità delle azioni del gruppo di Ravenna.

“Completato il percorso interno alla famiglia, ora il gruppo è pronto per aprire il proprio capitale per una quota non superiore al 49% a partner finanziari e/o industriali – ha dichiarato Valerio Molinari, fondatore del Gruppo – per consentire, in particolare modo alla controllata Ecogest SpA, di accelerare i propri processi di crescita, soprattutto sui mercati nord americani.”

L’Assemblea ha anche approvato il bilancio 2022 di Ecogest SpA, controllata del Gruppo e leader in Italia nella manutenzione del verde stradale e autostradale, che vede nuovamente confermata il trend di crescita della società con un +6,6% di EBITDA ed un +29% di utile rispetto al bilancio relativo al 2021.