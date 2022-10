Accoglienza calorosissima quella che il pubblico di Brisighella ha riservato domenica pomeriggio al concerto di apertura della nuova stagione musicale de LaCorelli “Controsensi”, che ha visto esibirsi in un concerto a dir poco originale il Bam Bam Duo, formato dai percussionisti Gianmaria Tombari e Antonio Giulio Salvatore La Rosa.

A fare gli onori di casa Jacopo Rivani, storico Direttore Artistico e Musicale de LaCorelli, che commenta con entusiasmo il gradimento dimostrato dal pubblico, intervenuto al concerto numeroso e partecipe. Molto apprezzato il format leggero e snello della Stagione, e premiata anche la formula del concerto-degustazione, che permette di godersi, oltre alla musica, un buon bicchiere di vino in un teatro che è destinato a diventare, dopo i lavori di restauro e rifunzionalizzazione, luogo d’eccellenza per l’arte, la cultura e l’identità del territorio.

Il prossimo concerto della Stagione è l’attesissimo “Melologic II”, in programma sabato 8 ottobre alle ore 18.00 sempre nel Foyer del Teatro Pedrini. Scritta dal giovane autore di gialli Giacomo Sangiorgi e interpretata da Marco Montanari e Camilla Berardi, la storia di “Melo-Logic” è ispirata ad una celebre opera di fine Ottocento e vive di dialoghi brillanti, vestita della musica di Alicia Montorsi Galli eseguita dall’Ensemble Tempo Primo e diretta da Giovanni Marco di Lena. Il copione? C’è ma non c’è, dal momento che sono gli spettatori in platea a dover decidere, direttamente con il loro smartphone, gli sviluppi della vicenda.

Biglietteria: ingresso con aperitivo 10 €, intero 5 €, ridotto 2 €. Ingresso gratuito per bambini fino a 6 anni e disabili.