Goliardia da palio. Nella notte tra venerdì e sabato un gruppo di rionali del Rosso hanno raggiunto Porta delle Chiavi per issare una bandiera della propria compagine su uno dei simboli del Borgo, e quindi del Borgo Durbecco, rione col quale negli anni la rivalità si è dimostrata più accesa.

Il gesto è stato pensato in risposta al furto di una bandiera del Rosso, organizzato lo scorso anno dai rionali del Borgo Durbecco:

“Un gesto pieno di codardia e fatto grazie al favore della notte, che una volta scoperto non si è avuto il coraggio di assumersene le responsabilità, che doveva essere vendicato” commentano da via Campidori. “Il sabato mattina prima del Palio il Borgo Durbecco, sparuto agglomerato extra moenia, si è svegliato rosso, come la vergogna di chi ruba una bandiera a “Uno del Rosso” e la brucia senza rispetto per i simboli e la storia del Niballo. La bandiera Rossa non si tocca, che sia di monito a tutti”.