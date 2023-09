Con la recinzione dell’area di cantiere sono partiti questa mattina i lavori per la realizzazione del parco inclusivo all’interno del Parco del Tondo. La nuova opera è realizzata grazie alle risorse regionali, circa 50 mila euro, del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. Il progetto definitivo e esecutivo era stato approvato dalla giunta lo scorso 25 maggio, il cantiere ha una durata di un mese e mezzo. Per il momento verranno rimossi solo due giochi tra cui uno scivolo e un gioco a molla, le altalene rimarranno fino alla fine del cantiere.

Nel parco inclusivo, di circa 60 metri quadri, troveranno posto diversi giochi su un pavimento morbido: un’isola colorata con mini tunnel, un bruco con numeri in 3d e diverse figure bidimensionali a terra; è previsto l’inserimento di tre pannelli gioco (xilofono, pallottoliere e fiori parlanti), con due altalene e il trampolino per la sedia a rotelle. Il parco inclusivo, per sua definizione, si propone di accogliere tutti e di includere diverse utenze e quindi anche chi ha difficoltà come quelle motorie o visive.

La scelta della realizzazione del parco inclusivo è ricaduta sul parco del Tondo per alcune caratteristiche come la posizione centrale nella città, la vicinanza alle scuole e ai servizi di trasporto (stazione dei treni e dei bus), l’accessibilità visto che gli accessi sono senza barriere architettoniche.

Del parco inclusivo e del progetto di riqualificazione del cosiddetto giardino della montagna si parlerà anche nella riunione congiunta delle Consulte Lugo Centro e Lugo Nord prevista in sala Estense il prossimo 2 ottobre.