A pochi giorni dall’inizio della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2023, Faenza entra nel vivo delle sue iniziative. Da sabato 16 settembre è già in corso il monitoraggio dei partecipanti al progetto Bike to Work – che durerà fino al 22 settembre – incentivati a percorrere più km possibili in questo periodo con una piccola premialità a riconoscimento dell’impegno di aziende e liberi professionisti ad abbandonare i mezzi di trasporto inquinanti in favore di quelli più ecosostenibili nella tratta casa-lavoro.

Un’iniziativa omologa partirà invece da domani per le scuole secondarie nel Comune di Faenza: Bike to School. La proposta è stata riadattata per gli studenti dai 13 anni in su che possono – in questi sette giorni – concorrere in una “sana competizione”, ovvero utilizzare la bicicletta per effettuare i propri spostamenti (vale qualsiasi tipo di spostamento, non solo verso la scuola!) e scalare la classifica di gioco. Gli studenti dovranno scaricare l’App WeCity – che già tanti lavoratori conoscono grazie al progetto Bike to Work – e iscriversi alla missione specifica della propria scuola seguendo la procedura guidata. Come riconoscimento per l’impegno dimostrato dai maggiori “pedalatori”, sono previsti i premi per i primi classificati sia individuali, sia di classe che di istituto, che verranno consegnati in occasione degli Energy Days. Con grande soddisfazione, hanno aderito tutte le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado di Faenza e possono pertanto partecipare anche gli studenti della Romagna faentina.

Bike to School punta a coinvolgere le fasce più giovani della popolazione, già sensibili ai temi del cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale, a farsi promotori di atteggiamenti virtuosi, in armonia con l’ambiente, ma gli appuntamenti della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile non finiscono qui.

Mercoledì 20 settembre si svolge il “Giretto d’Italia”, un’iniziativa di Legambiente in collaborazione con Euromobility, in cui Faenza gareggia con altre 32 città italiane per chi effettua più spostamenti di “micro-mobilità”. Tra le 7:30 e le 9:30 i cittadini che si muoveranno in bici, e-bike, monopattino, overboard attraversando la Piazza del Popolo, saranno conteggiati da un checkpoint presidiato da volontari incaricati di monitorare il flusso di mezzi.

Martedì 26 si terrà invece una tavola rotonda tra esperti nel campo della mobilità sostenibile in cui ci si confronterà sulle sfide e le opportunità di oggi, ascoltando anche le esperienze di altre realtà.

Hanno aderito tutti gli istituti secondari di secondo grado di Faenza e quasi tutte le scuole secondarie di primo grado (Scuola Media Europa, Scuola Media Strocchi sede Faenza e sede Reda, Scuola Media Bendandi sede Faenza e sede Granarolo).