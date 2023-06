Luca Bertaccini è uno studente dell’indirizzo SIA dell’Istituto Tecnico Oriani. La settimana scorsa ha partecipato alla Gara Nazionale S.I.A. promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito. Con i suoi “colleghi” giunti a Chiari (BS) da oltre trenta istituti di tutta Italia, si sono sfidati in una robusta competizione, che ha come principale obiettivo la valorizzazione delle eccellenze, la verifica delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e dei livelli professionali raggiunti negli ambiti dell’Economia aziendale, della Matematica e dell’Informatica, nonché lo scambio di esperienze tra realtà socio culturali diverse.

Come tradizione, chi vince l’anno precedente accoglie l’anno seguente: difatti quest’anno è toccato alla Dirigente scolastica dell’Istituto di istruzione superiore bresciano “L. Einaudi” accogliere gli studenti che frequentano il IV anno degli Istituti Tecnici Settore Economico articolazione S.I.A.. Scortati da un proprio insegnante, per il Tecnico Oriani c’era il professor Antonio Crusco (Informatica triennio), gli studenti si sono messi alla prova in una due giorni impegnativa: il primo giorno sono state interessate le discipline di Economia Aziendale e di Matematica, il secondo giorno la disciplina di Informatica.

Ogni Istituto ha partecipato iscrivendo un solo studente che frequenti il quarto anno, e nel caso dell’Oriani Bertaccini è stato ritenuto il più idoneo a rappresentare la scuola dal punto di vista delle competenze e delle abilità acquisite.

Per la Gara S.I.A. le prove saranno valutate da una commissione composta da un Ispettore Tecnico del settore indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Einaudi di Chiari, da docenti delle materie caratterizzanti il corso di Sistemi Informavi Aziendali e da un eventuale rappresentante esterno del mondo del lavoro.

L’Istituto che risulterà vincitore avrà l’onere e l’onore di organizzare la Gara nell’anno scolastico successivo.