Gli artisti di strada riempiono i Salesiani. Successo per la prima giornata di Faenza Buskers

Gli artisti di strada riempiono i Salesiani. Nonostante la pioggia caduta su Faenza nel pomeriggio, la prima giornata di Faenza Buskers – La fucina dei sogni, organizzata dalla Croce Rossa, ha fatto il pieno di pubblico in tutti gli spettacoli. 4 palchi per 9 esibizioni, dalle 17:45 fin oltre le 23. Tante famiglie, molti bambini. Domenica la seconda giornata con inizio alle ore 16 e ultima esibizione prevista per le 21. Entrata ad offerta libera che servirà a finanziare la realizzazione di un parco inclusivo dove tutti i bambini potranno giocare insieme.