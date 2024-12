Nell’ambito del progetto “Grazie Babbo Natale 2024”, giunto alla sua 7ª edizione, non si ferma la generosità delle bambine e dei bambini delle scuole materna e primaria di Ravenna nei confronti dei loro coetanei meno fortunati del territorio, che trovano un punto di riferimento nello Sportello del Sorriso di via Grado 30, gestito dalla Onlus Il Terzo Mondo ODV.

Questa mattina, infatti, il Presidente Charles Tchameni Tchienga, accompagnato dalle collaboratrici e volontarie attive Maelle Gladis Nambou e Stephanie Tchameni, ha ricevuto oltre 200 pacchi regalo di Natale dai 200 alunni e alunne della scuola primaria Pascoli (Via Scuole Pubbliche 9), accompagnati dalle loro insegnanti ed educatori. L’ingente quantità di donazioni sostiene la 7ª edizione del progetto “Grazie Babbo Natale”, promosso dalla Onlus Il Terzo Mondo ODV.

È molto commovente vedere così tanti bambini e bambine mobilitarsi con il sorriso, l’entusiasmo e la piena consapevolezza di unirsi per regalare, a Natale, un sorriso a un loro coetaneo meno fortunato, restituendo così dignità e felicità a una famiglia in difficoltà. Un’esperienza personale e indimenticabile. “L’occasione è gradita per ringraziare infinitamente, con un abbraccio fortissimo, tutti i 200 bambini e bambine della scuola primaria Pascoli, i loro rispettivi genitori, gli insegnanti e gli educatori per questo straordinario gesto di solidarietà e umanità,” ha commentato Tchameni.

Rivolgendo un ringraziamento speciale anche al volontario attivo Vito Carrieri per avere con attenzione seguito tutto il percorso, alle maestre Cristina Marinelli (che ha curato il coordinamento con la scuola) e Barbara Castagnoli, a tutte le insegnanti ed educatori coinvolti, Charles ha concluso annunciando il prossimo appuntamento: una merenda con Babbo Natale, in occasione della distribuzione gratuita dei doni che si terrà il 22 e il 24 dicembre, dalle 14:30 alle 16:30, presso lo Sportello del Sorriso di via Grado 30 a Ravenna. “Poiché il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita.”