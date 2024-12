Raccolta pioggia, parcheggi drenanti, tetti verdi: progetto contro le abbondanti piogge e le lunghe siccità

Al via a Faenza il progetto europeo Aquagreen dalla doppia valenza in materia di cambiamenti climatici: da una parte ridurre i danni da eventi calamitosi, dall’altra far fronte ai momenti di prolungata siccità. Il progetto verrà studiato all’interno del territorio attorno a via Cimatti, tre volte alluvionato. Saranno interessate dalle varie strategie messe in campo la zona della palestra Lucchesi e il parco Gatti.

Qui verranno messe in campo diverse strategie sperimentali: parcheggi drenanti, tetti verdi, giardini della pioggia, raccolta dell’acqua piovana (in una cisterna al parco Gatti) , pannelli fotovoltaici per fornire energia durante i blakout.

Partner di progetto saranno le Università di Bologna e Venezia, Heratech, Conami, il CAE di San Lazzaro, leader in monitoraggio e allertamento multirischio, e l’associazione Borgo Durbeco. Il progetto ha una durata di tre anni e un budget di 5 milioni e mezzo suddiviso fra i vari partner. Quasi 2 milioni andranno in progettazione, cantieri e sperimentazione.