Efficienza energetica, decarbonizzazione, energy storage: sono i temi al centro della Giornata della ricerca del Ciri-Frame (Centro interdipartimentale di ricerca industriale sullefonti rinnovabili, ambiente, mare ed energia dell’Università di Bologna) che si terrà lunedì 24 luglio al Centro di Ricerca Energia, Ambiente e Mare di Marina di Ravenna, in via Ciro Menotti 48, una delle tre sedi del Tecnopolo di Ravenna.

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è organizzata in collaborazione con Cifla, Centro per l’Innovazione di Fondazione Flaminia nell’ambito delle iniziative di promozione del Tecnopolo di Ravenna. L’obiettivo è quello di favorire un momento di confronto tra le esigenze del tessuto industriale del territorio e la direzione della ricerca scientifica svolta dal Ciri Frame per definire un punto di interesse comune.

In questa occasione verranno illustrate le ricerche attualmente in corso e i risultati raggiunti sui temi dell’efficienza energetica, sulle tecnologie di energy storage e sui materiali e processi innovativi per il raggiungimento della decarbonizzazione nella conversione dell’energia. Sono in programma numerosi interventi per un totale di13 presentazioni che vedono il coinvolgimento di oltre un centinaio di docenti e ricercatori dell’Ateneo di Bologna. Saranno inoltre organizzate visite ai laboratori Fip@Unibo ed Enercube che hanno sede nel Centro di ricerca.

“La Giornata della ricerca – spiega il prof. Francesco Melino, direttore del Ciri-Frame e docente di Sistemi e macchine per l’energia e l’ambiente – ha lo scopo di mostrare come le ricerche del nostro centro e le competenze dei nostri ricercatori possano essere applicate sul campo al fine di conseguire un vantaggio competitivo, economico e ambientale per il tessuto industriale del territorio”.

“Questa è una importante occasione – sottolinea Antonio Penso, manager del Tecnopolo di Ravenna e direttore di Fondazione Flaminia – per mostrare alle aziende i risultati concreti del lavoro che i gruppi di ricerca del Ciri Frame svolgono presso il Centro di Ricerca Energia, Ambiente e Mare di Marina di Ravenna, infrastruttura strategica per il Tecnopolo di Ravenna”.

Per partecipare all’evento è necessaria l’iscrizione su www.tecnopolo.ravenna.it