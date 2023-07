44 scuole colpite dall’alluvione nel ravennate: si punta a riaprirle per settembre

Riaprire le scuole a settembre in modo da assicurare un normale inizio dell’anno scolastico. La commissione Cultura del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna si è riunita giovedì mattina a Castel Bolognese, uno dei Comuni più colpiti dall’alluvione, dove 4 scuole su 5 sono state gravemente danneggiate dall’arrivo dell’acqua. In tutta la provincia di Ravenna sono 44 gli istituti scolastici colpiti dagli allagamenti. 119 in Romagna. Molti hanno anche gli impianti fuori uso e il riscaldamento diventerà indispensabile in inverno.

A disposizione al momento 3 milioni di euro per il territorio ravennate per i primi lavori già iniziati nelle settimane successive al 16 maggio.