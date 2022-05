Il Comitato operativo di Lista per Ravenna – Polo civico popolare, comprendente anche i 32 eletti nei 10 Consigli territoriali del Comune di Ravenna a seguito delle consultazioni elettorali pubbliche del 3 aprile scorso, si è riunito la settimana scorsa per mettere a punto la propria organizzazione in vista dell’imminente avvio del mandato 2022-2027 dei consigli stessi, le cui prime sedute avverranno nella seconda quindicina di questo mese.

È stato eletto all’unanimità Coordinatore dei consiglieri territoriali della Lista stessa Gianfranco Spadoni, eletto nel Consiglio dell’Area Sud di Ravenna col maggior numero di voti rispetto agli altri candidati delle liste di “Cambiamo il Comune”, formate dai gruppi di opposizione presenti in Consiglio comunale.

Spadoni ha designato come segretaria Antonella Benedetti eletta nel Consiglio territoriale di Ravenna Darsena, e costituito un gruppo di coordinamento ristretto composto dai seguenti consiglieri, uno per ciascuna area: Antonio Amoroso per Ravenna Centro Urbano, Eugenio Dima per Ravenna Sud, Alessandro Garofalo per Ravenna Darsena, Massimo Fico per l’area di Sant’Alberto, Andrea Fabbri per l’Area di Mezzano, Nicola Carnicella per l’area di Piangipane, Francesco Ferraro per l’area di Roncalceci, Roberto Masotti per l’area di San Pietro in Vincoli, Alex Tagliavini per l’area di Castiglione di Ravenna e Gaetano Vinci per l’area del Mare.